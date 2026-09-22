बच्चों को स्क्रीन से दूर और प्रकृति के पास ले जाएगा ये पार्क, गाजियाबाद में GDA बनाएगा पहला 'वुडलैंड पार्क'

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने बच्चों को मोबाइल और डिजिटल दुनिया से कुछ समय दूर कर प्रकृति से जोड़ने की तैयारी की है। इसके लिए इंदिरापुरम में नींबू पार्क को वुड लैंड पार्क के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

प्राकृतिक एवं हरित वातावरण पर आधारित इस पार्क में बच्चों को पेड़-पौधों के बीच घूमने, खेलने और प्रकृति को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। वहीं, आमजन के लिए भी यह पार्क सुकून का नया ठिकाना होगा। इस पार्क को विकसित करने में करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वुडलैंड पार्क की सबसे खास बात इसका प्राकृतिक स्वरूप होगा। इसे तैयार करने में किसी पेड़ पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। घने हरित क्षेत्र के बीच ट्री वाक और ट्री ब्रिज बनाए जाएंगे। इनके अलावा नेचर वाक और कनेक्टर ब्रिज के जरिये आगंतुक पार्क के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच सकेंगे। पेड़ों और हरियाली के बीच विकसित होने वाले ये मार्ग बच्चों के लिए रोमांचक अनुभव देने के साथ उन्हें प्रकृति के करीब लाने का काम करेंगे।

पार्क में विकसित होने वाले वॉकिंग ट्रेल, हरित क्षेत्र और सिटिंग एरिया आमजन के लिए भी उपयोगी होंगे। प्राकृतिक पेड़-पौधों के बीच तैयार यह स्थान शहरवासियों को रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग शांत और हरित वातावरण का अनुभव देने की योजना है।