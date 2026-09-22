85 देशों के सामने चमकेगा गाजियाबाद, UPITS में लगेंगे स्पेशल स्टाॅल; विदेश में बाजार तलाशेंगे उद्यमी

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) में जिले के उद्यमी अपने उत्पादों के साथ दुनिया के बाजार में दस्तक देंगे। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होने वाले ट्रेड शो में जिले के अलग-अलग उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे।

यहां 85 देशों से आने वाले खरीदारों के सामने स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन प्रदर्शित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रिया, जापान, रशिया, सिंगापुर और वियतनाम UPITS के पार्टनर देशों में शामिल हैं।

एमएसएमई हाल में जिले के स्टॉल पर परफ्यूम, कैंडल, अचार-चटनी, हैंडब्लॉक प्रिंट, टेक्सटाइल गारमेंट, होम फर्निशिंग, फैशन ज्वेलरी, आयुर्वेदिक और लाइफस्टाइल उत्पाद नजर आएंगे।

वहीं ओडीओपी हाल में हैंडलूम, टेक्सटाइल, गारमेंट, मेटल क्राफ्ट, प्लास्टिक तथा आयरन-स्टील उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ट्रेड शो में उद्यमियों की नजर केवल उत्पाद प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है।

नए खरीदारों से संपर्क और विदेशों में बाजार तलाशना भी उनका लक्ष्य है। खासकर टेक्सटाइल, गारमेंट, हैंडलूम और मेटल क्राफ्ट जैसे उत्पाद गाजियाबाद के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का मौका देंगे।

ज्वेलरी तक की दिखेगी रेंज

न्यू एक्सपो हाल-14 में भी फूड, फैशन, हैंडलूम, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर, होम डेकोर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी श्रेणियों के उत्पाद शामिल हैं। इससे गाजियाबाद के उद्यमियों को पारंपरिक उत्पादों के साथ आधुनिक लाइफस्टाइल और औद्योगिक उत्पादों को भी खरीदारों के सामने रखने का अवसर मिलेगा।