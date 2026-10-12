सिद्धार्थ विहार-वसुंधरा वालों के लिए बड़ी राहत, एक महीने बाद फिर से खुलने जा रहा हिंडन बैराज मार्ग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा मार्ग पर यातायात फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मार्ग पर सिंचाई विभाग ने जाली की मरम्मत का काम कराया, जिसके चलते से एक महीने तक रास्ते को बंद रखा गया।

सिंचाई विभाग के दिल्ली खंड से इसका काम कराया गया है। अधिशासी अभियंता बीके सिंह ने बताया कि बैराज के दोनों और जाली लगाने का काम पूरा हो गया है।

महीने की शुरुआत में काम को पूरा किया गया है। हिंडन बैराज बंद होने से सिद्धार्थ विहार से वसुंधरा या इंदिरापुरम के लिए आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ रहा है।

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