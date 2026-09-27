हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ, 14 एकड़ जमीन जुटाने में बनी सहमति; दो और किसानों ने बढ़ाया कदम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 एकड़ जमीन की खरीद किसानों से की जानी है। इसके लिए किसानों से सहमति बन गई है।

दो अन्य किसानों ने भी जमीन बेचने के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया है, इस संबंध में जमीन की आवश्यकता को लेकर हिंडन एयरपोर्ट अथारिटी को पहले भेजे गए पत्र का जवाब नहीं मिला है, अब जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट अथारिटी को रिमाइंडर भेजा गया है।

14 एकड़ जमीन की आवश्यकता हिंडन एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई है। एयरपोर्ट के पास ही जमीन की खरीद किसानों से की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर से धनराशि दी जाएगी।

पहले चरण में 6.8 एकड़ जमीन की खरीद 63 करोड़ रुपये में करने को लेकर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। दूसरे चरण में बनी 7.2 एकड़ जमीन पर सहमति अब तक शासन स्तर से फंड जारी नहीं किया गया है। दूसरे चरण में 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए भी किसानों से सहमति बन गई है। दो अन्य किसानों ने भी अपनी जमीन एयरपोर्ट अथारिटी को देने के लिए सहमति दी है।