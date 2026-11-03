गाजियाबाद में खुला पहला गोबर प्लांट, 150 टन गोबर से तैयार होगा 70 टन बायोफ्यूल; गंदगी और बदबू से भी मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर जोन में स्थापित गाजियाबाद नगर निगम के पहले गोबर प्रोसेसिंग प्लांट में लगी तीन मशीनों की मदद से अब प्रतिदिन 150 टन से अधिक गोबर का निस्तारण किया जाएगा।

गोबर से रोजाना 70 टन से अधिक बायोफ्यूल बनकर तैयार होगा। इसक इस्तेमाल विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। मंगलवार को महापौर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त द्वारा इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

5 जोन में लगेगा 25 मशीनें

अब शहर के अन्य सभी पांचों जोन में भी कुल 25 मशीनें लगाकर इस योजना का विस्तार किया जाएगा। सड़कों और नालियों में गोबर बहने के कारण शहर में गंदगी और बदबू की गंभीर समस्या बनी रहती थी।

स्थानीय निवासियों की लगातार मिल रही शिकायतों का स्थायी समाधान निकालते हुए नगर निगम ने इस वेस्ट-टू-वेल्थ माडल को धरातल पर उतारा है। बायोफ्यूल और खाद से निगम का बढ़ेगा राजस्व यह पूरा प्लांट सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मॉडल पर कार्यदायी संस्था के सहयोग से शुरू किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस संयंत्र को स्थापित करने में नगर निगम को अपनी जेब से कोई भी फंड खर्च नहीं करना पड़ा है, जबकि तैयार बायोफ्यूल और खाद से निगम का राजस्व भी बढ़ेगा।