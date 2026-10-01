डायरी में मिले सुसाइड नोट से खुलेंगे बड़े राज, गाजियाबाद में दहेज प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने की आत्महत्या
गाजियाबाद के वेव सिटी में दहेज प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता प्राची तायल ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मां ...और पढ़ें
HighLights
गाजियाबाद में विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की।
मृतका की मां ने पति व ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।
सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच जारी, परिवार ने प्रामाणिकता पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने फंदा लगाकर जान दे दी। विवाहिता की पहचान मुजफ्फरनगर निवासी प्राची तायल के रूप में हुई है।
विवाहिता की मां अंजू तायल ने पति समेत ससुराल के चार लोगों पर अतिरिक्त दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने और साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने वेव सिटी थाने में तहरीर दी है। मृतका ने डायरी में एक सुसाइड नोट लिखा है। जिसमें उसने पति को बेगुनाह बताया है।
पुलिस ने सुसाइड नोट को फाेरेंसिक जांच के लिए भेजा है। स्वजन का दावा है कि यह सुसाइड नोट उनकी बेटी ने नहीं लिखा है।
अंजू ने पुलिस को दी शिकायत
मुजफ्फरनगर के कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी अंजू तायल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी प्राची की शादी 23 नवंबर 2025 को हार्दिक गोयल निवासी वकील रोड, नई मंडी मुजफ्फर नगर के साथ हुई थी। पति उनकी बेटी के साथ वेव सिटी थाना क्षेत्र में फ्लैट में रहता था।
मायका पक्ष रकम नहीं दे सका
आरोप है कि शादी के बाद से ही पति हार्दिक, ससुर मदन गोपाल, सास रजनी और ननद आकांक्षा प्राची से खुश नहीं थे। प्राची से पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती थी। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कुछ दिन पहले भी उससे 2 लाख रुपये मांगे गए थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मायका पक्ष यह रकम नहीं दे सका।
फंदा लगाकर की आत्महत्या
29 सितंबर की सुबह करीब साढ़े नौ बजे अंजू तायल की बेटी प्राची से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद शाम करीब चार से पांच बजे के बीच अंजू ने बेटी को कई बार फोन किया, लेकिन प्राची ने फोन नहीं उठाया। रात करीब साढ़े आठ बजे सूचना मिली कि प्राची ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।
वह अस्पताल पहुंचे तो प्राची का पति हार्दिक वहां पहले से मौजूद था। जब उन्होंने बेटी के बारे में हार्दिक से पूछा तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
परिजनों ने दावा किया हार्दिक ने कहा कि उसने ही उनकी बेटी को मारा है। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि तहरीर प्राप्त कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है।
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