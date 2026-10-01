'मम्मी-पापा सॉरी, लव यू मेरी वाइफ', मैं जा रहा हूं... मौत से पहले डॉक्टर ने घर छोड़ा सुसाइड नोट

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। घर में सुसाइड नोट छोड़कर निकले 30 वर्षीय पशु चिकित्सक का शव ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सपेस-वे पर कार में मिला। कार से एनस्थेसिया के पांच इंजेक्शन और सिरींज बरामद हुए हैं।

अंदेशा है कि इंजेक्शन के ओवरडोज से चिकित्सक की मौत हुई है। मुरादनगर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम को भेजा है। चिकित्सक की गुमशुदगी गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में दर्ज है।

वहीं, प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस प्रत्येक एंगल पर छानबीन में जुटी है।

पशु चिकित्सक थे शिवम कार्तिकेय

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआईपी मंगल सोसाइटी में 30 वर्षीय शिवम कार्तिकेय भारद्वाज पशु चिकित्सक थे। उनका दिल्ली के लाजपत नगर में क्लीनिक है।

मंगलवार को क्लीनिक के बाद घर नहीं लौटे। फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। परेशान आकर नंदग्राम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। रात में घर में छानबीन के दौरान एक नोट मिला। जिसमें लिखा था कि शिवम द्वारा आत्महत्या करने की बात लिखी थी।

अब बुधवार दोपहर को चिकित्सक का शिवम का शव मुरादनगर थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर कार में मिला। कार लाक हाेने के चलते शीशा तोड़कर दरवाजा खोलना पड़ा। शव पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस ने शिनाख्त कर स्वजन को सूचित किया। कार से एनस्थिसिया के पांच इंजेक्शन और सिरींज मिली।