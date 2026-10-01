गाजियाबाद में फुटओवर ब्रिज पर युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थाना क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।

उधर, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हत्या किसने और क्यों की है? पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है।

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