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गाजियाबाद में फुटओवर ब्रिज पर युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

By vinit Edited By: Kapil Kumar
Published: Thu, 01 Oct 2026 10:28 AM (IST)

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक फुट ओवर ब्रिज पर युवक का शव मिला है, जिसके शरीर पर ...और पढ़ें

मौके पर पहुंची पुलिस।

मौके पर पहुंची पुलिस।

HighLights

  1. गाजियाबाद के वेव सिटी में फुट ओवर ब्रिज पर मिला शव।

  2. मृतक युवक के शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान।

  3. पुलिस ने हत्या की गहनता से जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में वेव सिटी थाना क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं।

उधर, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हत्या किसने और क्यों की है? पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है।

 

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