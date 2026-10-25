गाजियाबाद में युवती की निजी तस्वीर से छेड़छाड़, इंस्टाग्राम पर अश्लील टिप्पणियां

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र निवासी युवती की निजी तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील रूप में दिखाने और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का मामला सामने आया है।

अनजान व्यक्ति की इस हरकत से युवती को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बार-बार की जा रही अपमानजनक टिप्पणियां

पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट से उसके चरित्र, शरीर और परिवार को लेकर बार-बार अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

आरोपित ने 13 अक्टूबर को भी उसके और परिवार के संबंध में आपत्तिजनक बातें लिखीं। साथ ही उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया।

पुलिस से की गई ठोस कार्रवाई की मांग

पीड़िता का आरोप है कि उसकी तस्वीर को एडिट कर बिना कपड़ों के दिखाया गया। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर से उसे ऐसी तस्वीर भेजी गई।

जब उसके अधिवक्ता ने संबंधित नंबर पर संपर्क किया, तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम करण चौहान बताया। पीड़िता ने पुलिस से आरोपित की पहचान कर ठोस कार्रवाई की मांग की है।

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