जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसायटी की छठी मंजिल से 9 नवंबर को गिरकर युवक की मौत के मामले में नंदग्राम थाने में मृतक की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

अमरोहा के शाहिदपुर गांव निवासी जयपाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे अंकित चौहान की शादी 18 जनवरी 2025 को वैशाली चौहान से हुई थी। शादी के करीब एक सप्ताह बाद से ही अंकित और वैशाली राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा चिमोरा सोसायटी के टावर-जे के फ्लैट नंबर 606 में रह रहे थे।

पिता ने लगाया आरोप पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही वैशाली का व्यवहार अंकित और उनके परिवार के प्रति अभद्र व अपमानजनक हो गया था। वह आए दिन अंकित के साथ झगड़ा व गाली-गलौज करती थी, मरने-मारने की धमकियां देती थीं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी।