साप्ताहिक बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन का बेरोकटोक इस्तेमाल, निगम पर उठा सवाल

शोभित शर्मा, साहिबाबाद। प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल साप्ताहिक बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-15 में हर सोमवार को लगने वाले बाजार में इसको देखा जा सकता है।

निवासियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इसकी शिकायत की है। निवासियों का कहना है कि बाजार लगने के दूसरे दिन यानि मंगलवार को सड़कों पर जगह-जगह पॉलीथीन बिखरी रहती है। निगम के वाहन इन्हें भरकर ले भी जाते हैं लेकिन बाजार में इसकी जांच नहीं की जाती।

धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे पॉलीथीन शिखर एन्क्लेव निवासी संदीप गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू किया था। निर्धारित मानकों से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी रोक है।

इसके बावजूद इस साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन के धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है। इस पर संबंधित विभाग की निष्क्रियता से रोक नहीं लग पा रही है। सड़क पर पालीथीन बिखरी होने से सड़कें, फुटपाथ और हरित क्षेत्र प्लास्टिक कचरे से पट जाते हैं।