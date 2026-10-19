गाजियाबाद में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का विशेष अभियान, घर-घर सत्यापन

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीएलओ बूथों पर मौजूद रहे।

प्रशासनिक टीमों ने कई स्थानों पर बीएलओ के साथ जाकर छूटे हुए मतदाताओं का सत्यापन के साथ ही जागरूक किया। प्रशासन की ओर से आरडब्ल्यूए, एनजीओ और सामाजिक संगठनों से भी लोगों को जागरूक करने की अपील की गई।

अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र 54 मुरादनगर के बूथ संख्या 362 से 366 और 407 से 410 के पर बीएलओ और उपस्थित नागरिकों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई।

नए पंजीकरण में मैपिंग की जरूरत नहीं

अन्य स्थानों पर भी विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाई गई, जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह नाम जुड़वाने के लिए सामान्य फार्म-6 भरें। एसआइआर वाला फार्म-6 नहीं, बल्कि वर्तमान में निर्धारित सामान्य फार्म का इस्तेमाल करना है।