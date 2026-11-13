आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? गाजियाबाद में 10 लाख पात्र मतदाता अभी भी सूची से बाहर; घर-घर आएंगे BLO

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अब भी 10 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। ये लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं, लेकिन अब तक इनका नाम मतदाता सूची से बाहर है।

बताया कि इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के विशेष अभियान जिले में चलाया जाएगा, जिसके तहत एक माह में बीएलओ प्रत्येक घर जाकर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करेंगे। यह बातें राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में बैठक के बाद कही।

उन्होंने बताया कि ग़ाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के उन तीन प्रमुख जिलों में शामिल है, जहां पर एसआइआर के दौरान सबसे अधिक वोट कटे हैं। गाजियाबाद में एसआईआर से पहले 28 लाख से अधिक मतदाता थे, जो कि घटकर 20 लाख पहुंच गए थे। इसकी मुख्य वजह उस वक्त 2003 की मतदाता सूची के आधार पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने का प्रविधान था, लेकिन अब ऐसा नही है। अब आधार कार्ड के आधार पर ही मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।

एसआईआर के बाद अब तक तीन लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में ग़ाज़ियाबाद में 23 लाख से अधिक मतदाता हैं। उन्होंने खास की गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जिनका नाम एसआईआर शुरू होने से पहले मतदाता सूची में शामिल नही था, जबकि वह पात्रता रखते हैं।