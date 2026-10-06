गाजियाबाद में कपड़ों के शोरूम में लगी आग, चार दमकल गाड़ियों ने पाया काबू; पलभर में लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अंबेडकर रोड स्थित कपड़ो के शोरूम यूएस पोलो में मंगलवार दोपहर आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग शोरूम की पहली मंजिल पर लगी थी। सूचना पर कोतवाली अग्निशमन केंद्र से चार दमकल गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं।दमकलकर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी सौरभ कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कोतवाली अग्निशमन केंद्र को अंबेडकर रोड स्थित प्लाट नंबर-76 में यूएस पोलो के शोरूम में आग लगने की सूचना मिली। शोरूम विनय बंसल का बताया गया है। सूचना मिलते ही एफएसओ कोतवाली शेषनाथ यादव चार दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे।