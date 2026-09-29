गाजियाबाद में चलती बस बनी निशाना, NH-9 पर डासना हाईटेक कॉलेज के सामने अंधाधुंध गोलीबारी; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-नौ पर मसूरी थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात बदमाशों ने सवारियों से भरी बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डासना में हाईटेक कॉलेज के सामने मेरठ की ओर जाने वाले रास्ते पर स्कूटी सवार दो युवकों ने बस को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां चलाईं।

गोली लगने से बस में सवार हेल्पर और बस मालिक के दोस्त घायल हो गए। घटना के बाद चालक बस लेकर आध्यात्मिक नगर पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल से जीटीबी अस्पताल दिल्ली भेजा गया है।

पुलिस के मुताबिक बस दिल्ली के उस्मानपुर से बदायूं के उसैत के लिए चलती है। चालक सरफूद्दीन के अनुसार बस मालिक का रुपये-पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार रात दो युवक स्कूटी से बस का पीछा कर रहे थे।