गाजियाबाद: श्मशान में सुविधाओं का भी अंतिम संस्कार, नहीं हुए निर्माण

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में बढ़ती आबादी और विकास योजनाओं के बीच श्मशान अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों की सुविधा का कोई काम नहीं कराया गया।

ऐसे में बदहाली का आलम यह है कि न तो लोगों के लिए यहां पानी की सुविधा है और न ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था। मार्ग में गड्ढे हैं और शव के लिए प्लेटफार्म तक नहीं बने हैं।

इंदिरापुरम शक्तिखंड-4, करहेड़ा, झंडापुर, कड़कड़ माडल, साहिबाबाद गांव, मोहननगर, वैशाली और वसुंधरा समेत अन्य इलाकों में लाखों की आबादी के बीच मोक्षस्थलों को विकसित नहीं किया जा रहा है।

शक्तिखंड-4 मोक्षस्थली है काफी जर्जर

शक्तिखंड-4 स्थित मोक्षस्थली अंदर से काफी जर्जर है और प्लेटफार्म, पानी, बिजली, हरित शवदाह प्रणाली जैसी सुविधाएं इसमें नहीं हैं। ऐसे ही करहेड़ा में हरनंदी किनारे श्मशान घाट पर प्लेटफार्म नहीं बढ़ाए जा रहे हैं।

लोगों का आरोप है कि शव के संस्कार के लिए हरित शवदाह प्रणाली भी यहां नहीं लगी है। शव के अंतिम संस्कार के लिए बार्डर एरिया से दिल्ली, इंदिरापुरम से नोएडा और और साहिबाबाद समेत अन्य जगह से शव हिंडन मोक्षस्थली लाए जाते हैं।