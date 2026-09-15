गाजियाबाद में 19 सितंबर तक रेल यातायात प्रभावित, 18 ट्रेनें रद और कई के बदले रूट; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद यार्ड में पावर और ट्रैफिक ब्लाक के कारण रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई लंबी दूरी और पैसेंजर ट्रेनों के संचालन समय में फेरबदल किया गया है, जबकि कुछ गाड़ियों को पूरी तरह से निरस्त और उनके मार्ग बदले गए हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

पूरी तरह रद की गई ट्रेनें यार्ड ब्लाक के चलते रेलवे ने ट्रेन नंबर 54075 बरेली से दिल्ली जंक्शन की गाड़ी 14 सितंबर, 16 सितंबर और 18 सितंबर 2026 को पूरी तरह रद कर दिया है। इससे जुड़ी लिंक ट्रेनें जैसे ट्रेन नंबर 54085 दिल्ली जंक्शन से सांतरोड, ट्रेन नंबर 54086 सांतरोड से दिल्ली जंक्शन और ट्रेन नंबर 54076 दिल्ली जंक्शन से बरेली की सेवाएं 15 सितंबर, 17 सितंबर और 19 सितंबर 2026 को नहीं चलेंगी।

बदले गए मार्गों से चलने वाली ट्रेनें ट्रेन नंबर 15091 दौरई से टनकपुर की 14 सितंबर 2026 की यात्रा के लिए गाजियाबाद से मेरठ सिटी, टपरी, रुड़की और लक्सर जंक्शन होते हुए मुरादाबाद के रास्ते चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 13065 हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल की 17 सितंबर 2026 की गाड़ी मुरादाबाद से लक्सर जंक्शन, रुड़की, टपरी और मेरठ सिटी होते हुए गाजियाबाद के रास्ते डायवर्ट रहेगी। इस दौरान यह ट्रेन गजरौला जंक्शन और हापुड़ स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

ट्रेन नंबर 04013 लौकाहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल की 13, 15 और 17 सितंबर 2026 की ट्रेनें मुरादाबाद से लक्सर जंक्शन, रुड़की, टपरी और मेरठ सिटी होते हुए गाजियाबाद के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेंगी और इनका भी कोई स्टापेज नहीं काटा गया है।

रीशेड्यूल और रेगुलेट की गईं ट्रेनें ब्लाक के दौरान समय प्रबंधन और ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए कई गाड़ियों को उनके शुरुआती स्टेशनों पर देरी से चलाने या रास्ते में रोकने का निर्णय लिया गया है। टनकपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 15092 टनकपुर से दौरई की गाड़ी 14, 16 और 18 सितंबर 2026 को अपने निर्धारित समय से न चलकर 90 मिनट की देरी यानी रात 19:50 बजे टनकपुर से रवाना होगी। ट्रेन नंबर 15014 काठगोदाम से जैसलमेर की गाड़ी 14 व 16 सितंबर को 60 मिनट और 18 सितंबर को 75 मिनट रोकी जाएगी। ट्रेन नंबर 14205 अयोध्या कैंट से दिल्ली जंक्शन की गाड़ी 14 व 16 सितंबर को 35 मिनट और 18 सितंबर को 50 मिनट रोकी जाएगी। ट्रेन नंबर 12391 राजगीर से नई दिल्ली की गाड़ी 14 व 16 सितंबर को 25 मिनट और 18 सितंबर को 40 मिनट नियंत्रित की जाएगी।

ट्रेन नंबर 14015 रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल की गाड़ी 13 व 15 सितंबर को 15 मिनट और इसी रूट की ट्रेन नंबर 14017 की 17 सितंबर की यात्रा 30 मिनट रोकी जाएगी। ट्रेन नंबर 64531 गाजियाबाद से पानीपत की गाड़ी 15, 17 और 19 सितंबर 2026 को सीपीयूपी पर 45 मिनट के लिए विनियमित की जाएगी।