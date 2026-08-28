DME के डासना एंट्री प्वाइंट और लालकुआं पर लगा जाम, रक्षाबंधन पर गाजियाबाद की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर आज सुबह से ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के डासना एंट्री प्वाइंट पर वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात प्रभावित है। वहीं लालकुआं पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण कतार लग रही है। इससे वाहन चालकों को धीमी गति से सफर करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार देर रात करीब एक बजे तक डीएमई पर वाहन चालक परेशान रहे।

त्योहार के चलते दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने की वजह से सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक है। डीएमई के डासना स्थित एंट्री प्वाइंट पर हापुड़ की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव बना हुआ है।