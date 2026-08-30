'गाजियाबाद द टेक हब' प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र, अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए अफसरों को थमाया नोटिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा शहर के आधुनिक स्वरूप, तकनीकी विकास और भविष्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक आकर्षक एवं भव्य प्रतिमा तैयार की गई है, जिसे गाजियाबाद–द टेक हब का नाम दिया गया है।

20 फिट लंबी तथा 20 फीट चौड़ी इस प्रतिमा को राजनगर एक्सटेंशन से एलिवेटेड पर जाने वाले मार्ग पर पार्क में रोटरी गोल चक्कर में स्थापित किया गया है। प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक का कहना है कि शहर के सौंदर्यकरण की तैयारी चल रही है। इसी बीच गाजियाबाद द टेक हब प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बन रही है। उनका कहना है कि इसके माध्यम से शहर की बदलती तस्वीर और आधुनिक पहचान को रचनात्मक एवं आकर्षक स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है।

यह स्थापना गाजियाबाद को एक ऐसे आधुनिक शहर के रूप में प्रस्तुत करती है, जो तकनीक, नवाचार, डिजिटल विकास और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। विकसित करने का संदेश नगर निगम का यह प्रयास शहरवासियों एवं गाजियाबाद आने वाले आगंतुकों को शहर के विकास की नई तस्वीर से परिचित कराने के साथ-साथ युवाओं में तकनीकी सोच, नवाचार और नई संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश भी देता है। प्रतिमा पर चारों तरफ लाइटिंग का कार्य प्रगति पर है।