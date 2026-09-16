गाजियाबाद राज्य कर विभाग में एडमिन आईडी का दुरुपयोग, कर्मचारियों की एसीआर खराब
गाजियाबाद राज्य कर विभाग में मास्टर एडमिन ने मानव संपदा पोर्टल की आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई अधिकारियों-कर्मचारियों ...और पढ़ें
HighLights
मास्टर एडमिन ने मानव संपदा पोर्टल आईडी का दुरुपयोग किया।
अधिकारियों-कर्मचारियों के पासवर्ड रीसेट कर वार्षिक प्रविष्टियां खराब कीं।
तीन प्रधान सहायकों की पदोन्नति रुकी, उपायुक्त प्रशासन को हटाया गया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राज्य कर विभाग में मास्टर एडमिन (उपायुक्त प्रशासन) द्वारा मानव संपदा पोर्टल की आइडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर कई अधिकारियों और कर्मचारियों के पासवर्ड रीसेट करने का मामला सामने आया है।
आईडी का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियों (एसीआर) को प्रतिकूल और संदिग्द्ध रूप से खराब कर दिया गया। इस मामले में तीन प्रधान सहायकों की पदोन्नति रूक गई है। इस मामले में मुख्यालय की ओर से उपायुक्त प्रशासन को हटाने के आदेश दिए गए हैं।