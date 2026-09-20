गाजियाबाद को मिलेगा जाम से छुटकारा, सेठ मुकुंदलाल से MMG अस्पताल तक रोड होगी सिग्नल-फ्री; बनेंगे यू-टर्न

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के प्रमुख व्यस्त मार्गों में शामिल सेठ मुकुन्दलाल चौराहे से ठाकुरद्वारा तिराहे होते हुए एमएमजी अस्पताल तक करीब 1.50 किलोमीटर मार्ग की सूरत बदलेगी। मार्ग के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर 9.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसमें 3.94 करोड़ और 5.84 करोड़ रुपये के दो कार्य शामिल हैं। शनिवार को शहर विधायक संजीव शर्मा ने जीडीए द्वारा तैयार की गई इस योजना का शिलान्यास किया। योजना से इस मार्ग पर यातायात को सिग्नल-फ्री और जाम से राहत मिलेगी।

इसके लिए आवश्यक स्थानों पर बैक-टू-बैक यू-टर्न और सिंगल यू-टर्न बनाए जाएंगे। इससे वाहनों को सुरक्षित तरीके से मोड़ने की सुविधा मिलेगी और मुख्य मार्ग पर अनावश्यक रुकावट कम होगी। परियोजना में सड़क चौड़ीकरण के साथ पैदल यात्रियों के लिए आधुनिक फुटपाथ बनाए जाएंगे। ग्रीन बेल्ट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और जरूरत के अनुसार स्लिप रोड विकसित की जाएगी। मार्ग पर आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ सड़क की स्पष्ट लाइनिंग भी की जाएगी।