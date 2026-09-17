गाजियाबाद में स्कूल वैन पेड़ से टकराकर सर्विस रोड पर गिरी, CCTV में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के विजय नगर क्षेत्र में आज गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के दौरान स्कूल के बच्चों की बाल-बाल जान बची।

विजय नगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी छोटी दीवार और पेड़ को तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जा पहुंची।

जानकारी के अनुसार, 35 वर्षीय लखन वैन चला रहा था। इस मामले अभी तक पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है।

वैन में थे चार बच्चे

हादसे के समय वैन में चार बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा दिया। वैन में सवार चारों बच्चों की उम्र करीब 13 से 14 वर्ष बताई गई। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 7:30 बजे वैन प्रताप विहार स्थित डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले चार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। सेन चौक के पास अचानक वैन अनियंत्रित हो गई और सड़क के बीच बनी छोटी दीवार को पार कर सर्विस रोड पर पहुंच गई।