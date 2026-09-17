गाजियाबाद में रोजगार मेला: 12 से 80 हजार रुपये तक मिलेगा वेतन; टाटा-हमदर्द जैसी कंपनियां आएंगी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला सेवायोजन की ओर से शुक्रवार (18 सितंबर) को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ), मुरादनगर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली-मेरठ रोड स्थित आईटीआई परिसर में मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

इसमें टाटा, हमदर्द समेत कई नामी कंपनियां अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रतिभाग करेंगी।रोजगार मेले में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे। विभिन्न कंपनियों में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार 12 हजार से 80 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलने का अवसर होगा। सेवायोजन विभाग ने इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय पर मेले में पहुंचने की अपील की है।