इंद्रप्रस्थ में सात घंटे बिजली गुल, 15 हजार लोग पानी को तरसे; भीषण गर्मी में बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की बृहस्पतिवार को सात घंटे बिजली कटौती हुई। इससे यहां के 15 हजार से अधिक लोगों के भीषण गर्मी में पसीने छूटने के साथ ही पानी तक नहीं मिल सका।

दिनभर पानी नहीं मिलने से लोगों का बुरा हाल हो गया। लोगों का कहना है कि आए दिन अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही है।

लोगों ने बताया कि इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र ओवरलोड है। उपकेंद्र की क्षमता 20एमवीए है, जबकि लोड 40एमवीए से अधिक है। इससे आए दिन फाल्ट के कारण बिजली कटौती से जूझना पड़ता है।

कभी तारों में आग लग जाती है तो कभी ट्रांसफार्मर के केबल फुंक जाते हैं। इससे अंधाधुंध बिजली कटौती होती है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 4:00 बजे बिजली कट गई थी। इसके बाद 11 बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई।

एक-एक घंटे में डाउन हुए इंवर्टर

इन्वर्टर भी महज एक-दो घंटे में ही डाउन हो गए। सुबह में ही बिजली कटौती के कारण लोग मोटर भी नहीं चला सके। इससे टंकियों में पानी स्टोर नहीं कर पाए।

लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत एसडीओ, जेई समेत अन्य अधिकारियों से की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रही। इसके अलावा वसुंधरा, इंदिरापुरम, कौशांबी, राजेंद्र नगर, शहीदनगर और शालीमार गार्डन में भी अलग-अलग समय पर तीन से चार घंटे बिजली कटौती हुई।