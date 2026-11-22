जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में आरडीसी में स्पा और सैलून संचालकों से अवैध वसूली की मांग करने व धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित चार संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी पर केस दर्ज किया है।

आरडीसी में दा ग्रैंड अरोमा यूनीसेक्स सैलून एंड स्पा चलाने वाले योगेन्द्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके और उनके साथियों के सैलून व स्पा के सभी दस्तावेज वैध हैं। आरोप है कि कुछ समय पहले सदरपुर निवासी सौरभ कौशिक उनके सेंटर पर आया और संचालन के बदले हर महीने 10 हजार रुपये देने की मांग की। हर माह 10 हजार रुपये देने का दबाव वहीं, अगले दिन दुबई मॉल के सामने पार्क में भी उसने साथियों के साथ मिलकर योगेन्द्र और अन्य सेंटर संचालकों नितिन, अनुराग व विनय से 10-10 हजार रुपये महीने मांगने का दबाव बनाया।