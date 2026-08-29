गाजियाबाद वाले ध्यान दें! आज शहर के कई इलाकों में 3 घंटे गुल रहेगी बिजली, देखें एरिया की लिस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में विद्युत निगम द्वारा आवश्यक तकनीकी कार्य के चलते शनिवार को राकेश मार्ग क्षेत्र सहित कई इलाकों में तीन घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

निगम के अनुसार, राकेश मार्ग उपकेंद्र से संचालित सभी 11 केवी फीडरों की बिजली आपूर्ति सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक बाधित रहेगी। निर्धारित शटडाउन के दौरान 10 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य किया जाएगा।