गाजियाबाद में प्रदूषण पर लगाम: 1 अक्टूबर से ‘नो PUCC, नो फ्यूल’, BS-4 से नीचे के वाहन होंगे स्क्रैप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण जनस्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। इसको लेकर सभी विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जिले में प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए कार्य करेंगे।

यह निर्देश शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान हुई मीटिंग के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए हैं।

उनका कहना है कि जिले में बीएस चार श्रेणी से नीचे के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। जिन वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनको ईंधन नही दिया जाएगा। इस संबंध में एक अक्टूबर से जिले में नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की जाएगी।

इस संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम, जीडीए व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द ही कराने के लिए कहा गया है, जिससे कि सड़कों पर धूल न उड़े।