गाजियाबाद में प्रदूषण से निपटने के लिए 13 हॉटस्पॉट चिह्नित, इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली भी सूची में शामिल

राहुल कुमार, साहिबाबाद। हर वर्ष की तरह इस बार भी जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हॉटस्पॉट चिह्नित कर लिए हैं। इस बार इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली और साहिबाबाद को भी शामिल करते हुए कुल 13 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इनमें बीते वर्ष वाले सभी नौ क्षेत्र शामिल हैं। इससे साफ जाहिर है कि बीते वर्ष तमाम विभागों ने मिलकर प्रदूषण रोकथाम के लिए योजना तो बनाई, लेकिन जमीन पर कार्य नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदूषण के कारण भी वहीं हैं, जो बीते वर्ष थे।

अक्टूबर शुरू होने के साथ ही सर्दी बढ़ने पर ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) की पाबंदियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। इसमें दो सप्ताह से भी कम का समय बचा है। इससे पहले यूपीपीसीबी ने प्रदूषण रोकथाम के लिए हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं। इसमें साहिबाबाद, मोहननगर, राजनगर एक्सटेंसन, लोनी, भोपुरा-लोनी बार्डर, सिद्धार्थ विहार, कनावनी पुस्ता रोड, विजयनगर, साउथ साइट जीटी रोड, लालकुआं, इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली शामिल हैं।

इन सभी 13 क्षेत्रों को प्रदूषण बोर्ड ने नौ हॉटस्पॉट माना है। साहिबाबाद और मोहननगर को एक साथ, इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा को एक क्षेत्र और विजयनगर एवं साउथ साइड को एक हॉटस्पॉट के रूप में माना है। हालांकि ऐसा करके केवल संख्या कम की गई है। हर क्षेत्र जो अधिक प्रदूषित है वह अपने आप में हॉटस्पॉट है। वहीं, इन हॉटस्पॉट में पांच ऐसे हैं जो वर्ष 2023 और 2024 में भी शामिल थे।

लोनी हर वर्ष हॉटस्पॉट में होता है शामिल लोनी की 17 लाख आबादी का अवैध फैक्ट्रियों के कारण वर्षभर दम घुटता रहता है, लेकिन जिम्मेदार जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। न तो कोई योजना जमीन पर उतरी और न ही प्रदूषण फैलाने वालों को रोका गया। यही कारण है कि स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी की कंपनी आइक्यू एयर की वर्ष 2025 की रिपोर्ट में लोनी विश्व में सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा था। यहां का पीएम 2.5 का औसत 112.5 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था।