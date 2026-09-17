अब नहीं लगेगा NH-9 पर जाम, गाजियाबाद में बसों के लिए बनी अलग लेन; 870 कैमरों से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर माडल टाउन और सेक्टर-62 कट के पास बसों के कारण लगने वाले जाम को कम करने के लिए अस्थायी बस लेन बनाई गई है। बसों को अलग लेन में चलाने से सड़क पर उनके खड़े होने के कारण लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

माडल टाउन और सेक्टर-62 कट के पास बसों के कारण यातायात प्रभावित होता था। अब बसों के लिए अलग लेन बनाई गई है। इससे बसों को मुख्य सड़क पर खड़ा करने की स्थिति कम होगी और यातायात सुचारू रखने में मदद मिलेगी।

41 स्थानों पर 870 कैमरों से निगरानी यातायात व्यवस्था पर निगरानी के लिए शहर के 41 प्रमुख स्थानों पर 870 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के जरिये यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा रही है।

यातायात पुलिस के अनुसार अब तक 10 लाख से अधिक ई-चालान किए जा चुके हैं। तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई के लिए सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंटरसेप्टर वाहनों में लेजर आधारित उच्च तकनीक वाली गति मापने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार मिलने पर चालान किया जा रहा है।