जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जून में गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने के बाद दूसरी बार रविवार को जिले के एक हजार से अधिक बूथों पर शून्य से पांच साल तक सात लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी।

प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूरी तैयारी की है। दो हजार से अधिक स्वास्थ्य विभाग की टीमों को क्षेत्रवार पोस्ट किया गया है। उप कोल्ड चेन सेंटरों तक पोलियो की वैक्सीन भिजवा दी गई है।

विजयनगर और डूंडाहेडा में विशेष निगरानी के तहत दवा पिलाने को नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इससे पहले 19 नवंबर को रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा चुका है।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है, जो बच्चे को जीवनभर के लिए दिव्यांग बना सकती है।

बच्चों को दवा जरूर पिलवाएं

वहीं, समय पर पोलियो की खुराक पिलाकर इस बीमारी से पूर्णतः बचाव संभव है। उनका अनुरोध है कि घर के पास बनाये गये पोलियो बूथ पर जाकर बच्चों को दवा जरूर पिलवाएं।

तीनों अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचे 2868 मरीज

गाजियाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में बुखार और सांस लेने में परेशानी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तीनों सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में शनिवार को कुल 2868 मरीज पहुंचे। 394 बीमार बच्चे भी पहुंचे। बुखार के 293 मरीजों में भी 47 बच्चे शामिल रहे।