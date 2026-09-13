गाजियाबाद में सिपाही ने पड़ोसी महिला से मित्रता कर किया ब्लैकमेल, आरोपित निलंबित; तीन पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। खोड़ा थाने में तैनात एक सिपाही पर पुलिस की वर्दी और पद का दुरुपयोग करते हुए एक व्यक्ति की पत्नी को ब्लैकमेल करने, धमकी देने और 1.15 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगा है। मामले में पीड़ित की शिकायत पर महिला थाने में सिपाही समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित सिपाही को निलंबित करने के साथ ही केस खोड़ा थाने ट्रांसफर कर दिया गया है।

पीड़ित गौतमबुद्धनगर में जीटी रोड स्थित कालेानी निवासी पीड़ित ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर बताया कि वह गुरूग्राम में काम करते हैं और सप्ताह में चार दिन बाहर रहते हैं। खोड़ा थाने में तैनात सिपाही धर्मेश तेवतिया उनका पड़ोसी है। पड़ोसी होने के नाते उनकी पत्नी और सिपाही के बीच बातचीत होती थी और दोनों में दोस्ती हो गई।

पत्नी की आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग और फोटो प्रसारित करने की धमकी आरोप है कि सिपाही ने अपनी महिला परिचित रश्मि चौधरी के साथ मिलकर पीड़ित की पत्नी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उनकी पत्नी की आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग और फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर सोने के आभूषण, 60 हजार रुपये नकद और अलग-अलग बैंक खातों से यूपीआई के माध्यम से 55 हजार रुपये लिए गए। रुपये वापस मांगने पर धमकी दी गई और पीड़ित के नाबालिग बेटे को रास्ते से उठवाकर जान से मरवाने की धमकी भी दी गई।