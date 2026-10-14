डेढ़ मिनट में SUV गायब! गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा हाईटेक चोर गैंग, बिहार में 1.5 लाख में बेचते थे 20 लाख की कार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिहानी गेट पुलिस ने डेढ़ मिनट में चार वाहन चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मास्टर चाबी से वाहन चोरी करता था। उसके पास से एक क्रेटा गाड़ी, तीन बुलेट बाइक, दो मास्टर चाबी और चार फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी चार पहिया वाहन को बिहार में ले जाकर बेचता था। 20 लाख की कार को डेढ़ लाख रुपये बेच देता था। आरोपी के दो साथी फरार हैं। डेढ़ मिनट में चोरी एसीपी जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि मेरठ तिराहे के पास से आबिद निवासी गांम पंजी सराय, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर कार चोरी करने के लिए मास्टर चाबी, वायर कटर और पेचकस का इस्तेमाल करता था। वह महज डेढ़ मिनट में कार का ताला खोलकर उसे लेकर फरार हो जाते थे।

चोरी के तुरंत बाद फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ियों की पहचान छिपा देते थे। वह अपने दो अन्य साथी इकरार उर्फ नाजिम निवासी गांम आदमपुर, अमरोहा, और साजिद निवासी गांम मिलक पापड़ी, अमरोहा के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में वाहन चोरी का नेटवर्क चलाता था।

पुलिस फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी आबिद कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक कुख्यात अपराधी है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद के विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट, लूट, चोरी और अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। महंगी गाड़ियों पर रहती थी नजर पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह 13 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली चार पहिया वाहन चोरी करते थे। इसी तरह दो पहिया में केवल बुलेट बाइक चोरी करते थे। चोरी करने के बाद वाहनों को हिंडन नदी के किनारे कब्रिस्तान में छिपा देते थे।