गाजियाबाद में पीएम किसान योजना के 20 हजार अटके मामलों का जल्द होगा निपटारा, लगेंगे खास शिविर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके लिए लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाइसी के लंबित मामलों का निस्तारण करने के लिए शिविर का आयोजन ग्रामीण स्तर पर किया जा रहा है।

इन मामलों का होगा निपटारा

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 5,832 लैंड सीडिंग, 6,104 आधार सीडिंग और 8,272 ई-केवाईसी के मामले लंबित हैं।

इनके निस्तारण के लिए कृषि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसेवा केंद्र संचालकों को ई-केवाईसी कराने तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कर्मचारियों को किसानों के नए खाते खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को खास सलाह

राजस्व ग्रामों में संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहकर किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। किसानों से अपील की है कि यदि उनकी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ई-केवाईसी लंबित है तो संबंधित कर्मचारी से संपर्क कर 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करा लें, ताकि आगामी किस्त का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।