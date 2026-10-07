गाजियाबाद में बनेंगे तीन नए बिजलीघर, 30 करोड़ से मजबूत होगा औद्योगिक क्षेत्रों का बिजली ढांचा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए यूपीसीडा की ओर से तीन नए बिजलीघरों के निर्माण की कार्ययोजना को शासन से मंजूरी मिल गई है। कविनगर, साहिबाबाद साइट-फोर और मसूरी-गुलावठी औद्योगिक क्षेत्र में 20-20 एमवीए क्षमता के बिजलीघरों तैयार होंगे। इनके निर्माण पर करीब 30 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन बिजलीघरों के निर्माण के बाद तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित हजारों इकाइयों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। जिले के 11 औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिदिन करीब साढ़े चार सौ मेगावाट बिजली की खपत होती है।

लगातार बढ़ रही है इकाइयों का क्षमता औद्योगिक इकाइयों की क्षमता लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए नए बिजलीघरों की जरूरत महसूस की गई है। आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ने की संभावना है। ओवरहेड के साथ भूमिगत लाइन भी नए बिजलीघरों के निर्माण के साथ बिजली आपूर्ति के लिए नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी। जरूरत के अनुसार कहीं ओवरहेड तो कहीं भूमिगत केबल डाली जाएगी।