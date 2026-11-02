एनएच-9 पर ऑटो-बसों की अवैध पार्किंग से भीषण जाम, लाखों वाहन चालक परेशान

वह सुझाव देते हैं कि एनएच के बराबर में खाली पड़े स्थानों का इस्तेमाल इन वाहनों को खड़ा करने के लिए किया जाए, ताकि एनएच पर चलने वाले वाहन जाम से बच सकें। इस बड़ी समस्या के लिए अब जिम्मेदार विभागों को आगे आना चाहिए और मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए लाखों लोगों की सुविधा के लिए पहल करनी चाहिए।



एनएच-9 पर राेजाना लगने वाले जाम से परेशानी होती है। ऑटो व बस चालक जाम का कारण बनते हैं। मैं प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरता हूं। यहां जाम से सुधार के लिए पहल होनी चाहिए।- गौरव सिंह, खोड़ा



एनएच-9 का जाम परेशानी बनने लगा है। मैं नोएडा रोजाना नौकरी करने के लिए आता हूं। नोएडा सेक्टर 62 कट को पार करने में ही आधा घंटा तक लग जाता है। इस समस्या से निजात के लिए अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए।-विशेष गुप्ता, साकेत दिल्ली



एनएच-9 पर तत्काल प्रभाव से बस व ऑटो हटाए जाने चाहिए। यहां ऑटो प्रतिबंधित कर सिटी बस चलानी चाहिए। यदि बस व आटो की आवश्यकता है, तो एनएच के दोनों तरफ खाली पड़े स्थान पर पार्किंग बनाई जानी चाहिए।- एसके माहेश्वरी, यातायात विशेषज्ञ

एनएच-9 से बस स्टाप को हटाने के लिए एनएचएआइ को पत्र लिखा गया है। उनसे कहा गया है कि इस बस स्टाप को कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। बस स्टाप हटने से ही यातायात सुचारू हो सकता है।- त्रिगुण बिसेन, डीसीपी यातायात, गाजियाबाद