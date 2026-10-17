गाजियाबाद में नाले के ऊपर दौड़ेंगी गाड़ियां, 131 करोड़ से आसान होगा नोएडा वेस्ट तक का सफर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 से शाहबेरी होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम 131 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इसके तहत साउथ साइड औद्योगिक क्षेत्र की रेलवे लाइन से एबीईएस कालेज होते हुए शाहबेरी तक 1752 मीटर लंबे नाले को पक्का कर पूरी तरह कवर किया जाएगा। नाले के ऊपर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी।

निगम पहली बार इतनी लंबाई में नाले को कवर कर उसके ऊपर सड़क बनाने जा रहा है। शासन से परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है।

दीपावली तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद सड़क बनाने का काम शुरू होगा। निर्माण की जिम्मेदारी सीएंडडीएस संस्था को दी जाएगी।

वर्तमान में एनएच-9 से शाहबेरी सीमा तक जाने वाली सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। इस मार्ग से क्रॉसिंग रिपब्लिक और ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंचना आसान पड़ता है।

यही वजह है कि रोजाना बड़ी संख्या में वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। सड़क के किनारे करीब 12 मीटर चौड़ा नाला होने के कारण सड़क का विस्तार करना मुश्किल है।

दूसरी ओर आवासीय इमारतें होने से भी चौड़ीकरण की गुंजाइश सीमित है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने नाले को ही सड़क में बदलने की योजना बनाई है।

नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि नाले को पक्का कर ऊपर से पूरी तरह ढकने के बाद उस पर सड़क बनाई जाएगी।

इससे मौजूदा मार्ग के समानांतर आवागमन के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी और एनएच-9 से शाहबेरी की ओर जाने वाले वाहनों को बेहतर रास्ता मिल सकेगा।

इससे मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। परियोजना में नाले की सफाई और रखरखाव का भी ध्यान रखा गया है। सड़क के नीचे नाले तक पहुंचने के लिए हर तीन मीटर पर डक्ट बनाए जाएंगे।