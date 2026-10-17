गाजियाबाद में ब्लिंकिट राइडर की मौत मामले में नया खुलासा, पुरानी रंजिश में कैंटर से दो बार मारी थी बाइक को टक्कर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: न्यू लिंक रोड पर सिद्धार्थ विहार के पास ब्लिंकिट राइडर दयाशंकर की मौत के मामले में स्वजन के आरोप सही साबित हुए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया है कि कैंटर चालक ने जान से मारने के इरादे से दयाशंकर की बाइक में दो बार टक्कर मारी थी।

जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

छह अक्टूबर की रात हुई इस घटना में दयाशंकर की मौत हो गई थी। स्वजन की शिकायत पर विजयनगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद संभल के केला देवी थाना क्षेत्र के गांव रोरादीप निवासी 25 वर्षीय सोमवीर सिंह को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है।

6 महीने पहले हुआ था विवाद मूल रूप से संभल जिले के रजपुरा थानाक्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी 20 वर्षीय दयाशंकर सिद्धार्थ विहार में रहते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोमवीर की शादी दयाशंकर के गांव की एक युवती से चार वर्ष पहले हुई थी। करीब छह महीने पहले गांव में एक शादी समारोह के दौरान शराब पीने के बाद सोमवीर का दयाशंकर से विवाद हो गया था।

आरोप है कि उस समय सोमवीर ने दयाशंकर को जान से मारने की धमकी दी थी। छह अक्टूबर की रात सोमवीर कैंटर लेकर सिद्धार्थ विहार में दयाशंकर के गांव के एक व्यक्ति से मिलने आया था। इसी दौरान उसे दयाशंकर बाइक से जाता दिखाई दिया।