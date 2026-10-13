नवरात्र में गाजियाबाद के बाजारों में बढ़ी रौनक, व्रत के सामान और फल हुए महंगे

व्रत के दौरान श्रद्धालु फल, दूध, दही, मेवा और फलाहारी नमकीन का सेवन करते हैं। ऐसे में परिवार में व्रत रखने वालों की संख्या के हिसाब से रोज का खर्च बढ़ गया है। व्यापारियों का कहना है कि अगले दो-तीन दिन तक बाजार में यही भीड़ बनी रहेगी।



नवरात्र में व्रत महिलाओं के लिए फलाहार में फलों का विशेष महत्व है। सेब और अनार जैसे फलों के दाम अधिक होने पर खरीदारी का बजट प्रभावित हो सकता है।

-सुनीता, स्थानीय निवासी



शारदीय नवरात्र में पूजा की सामग्री के साथ कुट्टू का आटा, साबूदाना और सिंघाडे का आटा भी खरीदना पड़ रहा है। इन वस्तुओं के भाव बढ़ने से खर्च और अधिक बढेगा।

- कांति देवी