मसूरी फ्लाईओवर पर भीषण टक्कर, टेंपो केबिन में फंसे दो लोगों को दमकल ने बचाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाने के सामने फ्लाईओवर पर सुबह दो मालवाहक टेंपो की टक्कर हो गई। हादसे में एक टेंपो के केबिन में दो लोग बुरी तरह फंस गए।

सूचना पर पहुंची दमकल की रेस्क्यू टीम ने हाइड्रोलिक कटर और स्प्रेडर की मदद से वाहन के क्षतिग्रस्त हिस्से को काटकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया।

टेंपो ने पीछे से टक्कर मार दी

आज सुबह करीब पौने छह बजे बिजनौर से दिल्ली जा रहा अशोक लेलैंड टेंपो मसूरी थाने के सामने फ्लाईओवर पर खड़ा था। इसी दौरान शाहजहांपुर से दिल्ली की ओर जा रहे टेंपो ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।