Ghaziabad Crime: ड्राइवर की हत्या मामले में खुलासा, ट्रांसपोर्टर के बेटे को किडनैप करने के लिए किया था मर्डर
गाजियाबाद पुलिस ने एनएच-नौ पर मिले अज्ञात शव के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक हरीराम पोद्दार टैक्सी ड्राइवर थे, जिनकी हत्या गोविंद और शनि ने फिरौती के लिए एक बच्चे का अपहरण करने की योजना में की थी। बच्चे के स्कूल न आने पर योजना विफल रही।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-नौ पर 20 नवंबर की शाम कार में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए दो आरोपित गिरफ्तार किए हैं। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी के मुताबिक मृतक 47 वर्षीय हरीराम पोद्दार नजफगढ़ में रहते थे और अपनी कार टैक्सी के रूप में चलाते थे। जिस दिन हरीराम का शव मिला उस दिन के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने बदायूं निवासी गोविंद और शनि को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गोविंद ने बताया कि वह कामगार है। उसने कुछ महीने पहले नजफगढ़ की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में मनफूल फौजी के यहां किराए पर रहकर काम किया था। वहीं उसने देखा कि फौजी के पड़ोसी विपुल ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनका 11 साल का बेटा रोज स्कूल जाता है।
गोविंद ने ट्रांसपोर्टर के बेटे को अगवा कर 20 लाख रुपये फिरौती की योजना बनाई। इसके बाद अपने दोस्त गांव के ही रहने वाले शनि को पांच लाख रुपये में योजना में शामिल कर लिया। आरोपितों ने 17 नवंबर से 19 तारीख तक रेकी की।
इसके बाद 20 नवंबर की सुबह नजफगढ़ टैक्सी स्टैंड से हरिराम की टैक्सी 3200 रुपये में अलीगढ़ के लिए किराए पर बुक की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर हरीराम की गला घोंटकर हत्या कर शव उसी की डिजायर कार में डालकर वापस बच्चे के स्कूल पहुंचे, लेकिन बच्चा उस दिन स्कूल नहीं आया था। इसलिए काफी देर इंतजार के बाद आरोपित वापस गाजियाबाद आए और कार में शव छोड़कर फरार हो गए।
