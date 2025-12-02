गाजियाबाद में सड़क किनारे मिली डिलीवरी ब्वॉय की लाश, हत्या का आरोप लगाकर घरवालों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर के शेरपुर सौदा मार्ग पर फफराना ईंट भट्टे के पास मंगलवार सुबह शव मिला। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सौंदा के विपिन के रूप में इसकी शिनाख्त हुई। विपिन एक कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय थे। शव से कुछ ही दूरी पर क्षतिग्रस्त हालत में उसकी बाइक मिली है।

