गाजियाबाद में सड़क किनारे मिली डिलीवरी ब्वॉय की लाश, हत्या का आरोप लगाकर घरवालों ने किया हंगामा
गाजियाबाद में एक डिलीवरी ब्वॉय का शव सड़क किनारे मिला, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर के शेरपुर सौदा मार्ग पर फफराना ईंट भट्टे के पास मंगलवार सुबह शव मिला। निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सौंदा के विपिन के रूप में इसकी शिनाख्त हुई। विपिन एक कंपनी में डिलीवरी ब्वॉय थे। शव से कुछ ही दूरी पर क्षतिग्रस्त हालत में उसकी बाइक मिली है।
युवक के घरवालों ने हत्या का आरोप लगाया है। इसे लेकर स्वजनों ने अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। मामले में निवाड़ी और मोदीनगर पुलिस सीमा विवाद में उलझी है।
सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शुरुआती जांच में पुलिस घटना को हादसा मान रही है।
उधर, एक अन्य मामले में मुरादनगर थाना क्षेत्र की ईदगाह कालोनी में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति ने युवती के साथ मारपीट करके घायल कर दिया। पीड़िता ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। ईदगाह कालोनी में रहने युवती शबाना के अनुसार उनके परिवार का किसी बात को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है।
आरोप है कि शनिवार शाम को दूसरे पक्ष के एक युवक उनके साथ गालीगलौज करने लगा। युवती ने गाली विरोध किया तो आरोपित ने उनके साथ मारपीट करके घायल कर दिया। पीड़िता द्वारा शोर मचाए जाने पर आरोपित मौके से फरार हो गया। पीड़िता के स्वजन ने आरोपित के खिलाफ शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
