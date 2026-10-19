गाजियाबाद में हर माह लगेगा परिवहन मेला, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी RTO सेवाएं

लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। वाहन पंजीकरण, फिटनेस, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं के लिए अब लोगों को परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

परिवहन विभाग हर माह मंडलीय परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला लगाएगा। प्रत्येक चौथे शुक्रवार को आयोजित होने वाले मेले में वाहन स्वामियों और आम नागरिकों को परिवहन विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देने के साथ समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।