गाजियाबाद: MMG अस्पताल की बदलेगी सूरत, क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 5.72 करोड़ रुपये मंजूर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जर्जर भवन में मरीजों का इलाज करने की मजबूरी झेल रहे जिला एमएमजी अस्पताल को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल परिसर में बन रहे सौ बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाक के निर्माण के लिए शासन ने 5.72 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित कर दिया है।

लंबे समय से बजट के अभाव में अटके निर्माण कार्य को इससे गति मिलने की उम्मीद है। नए भवन का निर्माण पूरा होने के बाद जर्जर इमारत में संचालित अस्पताल को वहां शिफ्ट किया जाएगा। इससे मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डा. राकेश कुमार ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य को पूरा करने लिए शासन को बजट का प्रस्ताव भेजा था। करीब 5.72 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है।

34 करोड़ की है परियोजना एमएमजी अस्पताल परिसर में क्रिटिकल केयर ब्लाक का निर्माण 15 मार्च 2024 को शुरू हुआ था। करीब 34 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत सात मंजिला भवन तैयार किया जा रहा है। अगस्त माह तक निर्माण कार्य करीब 88 प्रतिशत पूरा हुआ था।

बजट की कमी के कारण पिछले कई महीनों से निर्माण की रफ्तार थमी हुई थी। परियोजना को पूरा करने के लिए करीब 11 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई थी। इसके लिए विधायक संजीव शर्मा ने भी शासन को बजट की मांग करते हुए पत्र भेजा था। अब शासन से 5.72 रुपये आवंटित होने से निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जर्जर भवन में मरीजों की सुरक्षा की चिंता जिला एमएमजी अस्पताल की पुरानी इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है। भवन के वार्डों में छत का प्लास्टर गिरने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इस कारण मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से भवन की समस्या और क्रिटिकल केयर ब्लाक के लिए बजट उपलब्ध कराने को लेकर शासन स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा था।

गंभीर मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं क्रिटिकल केयर ब्लाक में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें गहन चिकित्सा कक्ष, पृथक वार्ड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। निर्माण पूरा होने के बाद जिले के मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अब बजट आवंटन के बाद निर्माण कार्य में तेजी लाना और शेष काम पूरा कराना महत्वपूर्ण होगा।