गाजियाबाद: विधायक के कार पर पत्थर फेंकने के मामले अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस  

विनित, गाजियाबाद। प्रताप विहार में विधायक संजीव शर्मा की कार पर पत्थर फेंकने के मामले में पुलिस ने चालक नवीन की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कार चालक और युवकों के बीच विवाद के बाद पत्थर फेंके गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हमले में नवीन हो गए चोटिल

घटना सोमवार रात की है। शहर विधायक संजीव शर्मा प्रताप विहार स्थित कृष्णा विहार अपार्टमेंट के पास आयोजित मां भगवती जागरण में शामिल होने पहुंचे थे। वह ज्योति जलाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर गए थे, जबकि उनकी कार कुछ दूरी पर खड़ी थी।