गाजियाबाद: लापता डॉग्स 'ओरियो' और 'लूना' की तलाश में लगे पोस्टर, ढूंढने वाले को मिलेगा 50 हजार का इनाम

हसीन शाह, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में इंसान और बेजुबानों के प्यार की एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है।

एक व्यक्ति के दो देसी डॉग्स, 'ओरियो' और 'लूना', अचानक लापता हो गए हैं। इन्हें आखिरी बार गुरुवार 16 जुलाई को एक साथ देखा गया था। माना जा रहा है कि दोनों बेजुबान अब भी एक-दूसरे के साथ ही कहीं भटक रहे होंगे।

इनाम देने का एलान इन डॉग्स के मालिक ने अपने प्यारे साथियों को वापस पाने के लिए पूरे क्षेत्र में पोस्टर लगाकर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। मालिकों ने लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए इनाम देने का एलान भी किया है।

50000 का मिलेगा इनाम बताया कि किसी भी एक डॉग के बारे में सटीक जानकारी देने वाले व्यक्ति को 25000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, यानी दोनों कुत्तों को सही सलामत वापस दिलाने वाले को कुल 50000 रुपये की इनाम राशि मिलेगी।