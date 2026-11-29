जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रैगिंग के नाम पर एमबीए के प्रथम वर्ष के छात्र के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है।

आरोप है कि सीनियर समेत तीन छात्रों ने उसे इस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे चार दिन तक आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा।

पांच के खिलाफ केस दर्ज

छात्र के पिता ने मामले में हॉस्टल वार्डन और कॉलेज के डीन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी शिकायत पर नंदग्राम थाने में तीन छात्रों समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

सुल्तानपुर के पुरुषोत्तमपुर निवासी शिव कुमार मिश्रा का बेटा सत्यम मिश्रा मरियमनगर स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र है। वह कॉलेज के छात्रावास में रहता है। उत्पीड़न का आरोप लगाया पिता का आरोप है कि 11 नवंबर को छात्रावास के क्राइस्ट हाल स्थित कमरा नंबर 313 में उसके साथ गंभीर घटना हुई। इसमें सीनियर छात्र हर्षित, मुनीब और प्रथम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

वहीं, शिकायत में कहा गया है कि प्रताड़ना के चलते सत्यम की हालत बिगड़ गई और उसे चार दिन तक आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। 26 नवंबर को कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया था। इस दौरान डीन ने कहा कि उन्हें कॉलेज में हो रही प्रताड़ना की कोई जानकारी नहीं है।