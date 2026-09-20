गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल के सामने लगे विरोध में नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल का कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने का मामला सामने आया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के अनुसार विजयनगर क्षेत्र के अकबरपुर बहराम पुर में शनिवार को महापौर सड़क का उद्घाटन करने पहुंची थी।

लोगों ने उनके स्वागत के लिए ढोल भी मंगवाए थे लेकिन एक व्यक्ति ने महापौर का कड़ा विरोध किया। इतना ही मेयर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। वीडियो में बीजेपी के विरोध में भी उक्त व्यक्ति बोलता दिख रहा है।स्थानीय लोगों द्वारा किया गया विरोध पूर्व निर्धारित था या अचानक,इसका पता लगाया जा रहा है।