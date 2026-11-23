अजय सक्सेना, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की लोनी में युवती से एचआईवी पॉजिटिव होने की बात छुपाकर शादी करने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि बीमारी का पता लगने के बाद विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पति समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इस तरह युवक युवती को फंसाया..

एक कॉलोनी निवासी युवती ने बताया कि वह नोएडा की एक रियल स्टेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करती थीं। जुलाई 2024 में एक युवक उनके ऑफिस पर प्रापर्टी खरीदने पहुंचा।

युवक ने उनसे उनका नंबर ले लिया। बाद में नए-नए प्रलोभन देकर उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद युवक ने उनके घर जाकर स्वजन के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। अक्टूबर माह में दोनों की शादी हो गई।

आरोप है कि शादी के बाद दोनों फरीदाबाद जाकर रहने लगे। आरोप है कि उनका पति लंबे समय तक घर नहीं आता। वह खोजने जाती तो पति उनके साथ मारपीट करता। पांच से छह बार उनके साथ मारपीट की गई।