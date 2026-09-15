गाजियाबाद में जजों से जान-पहचान का झांसा देकर 1.34 करोड़ की ठगी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। न्यायिक मामले में मदद के नाम पर जजों को रिश्वत देने का झांसा देकर वसुंधरा निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी से 1.34 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान चंदौली निवासी 32 वर्षीय ईशू पांडेय उर्फ रिशू पांडेय के रूप में हुई है। मुकदमा आठ मई को दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपित फेसबुक के माध्यम से सेवानिवृत्त अधिकारी के संपर्क में आया था। मामले में पुलिस को एक युवती की भी तलाश है।

फेसबुक के जरिए संपर्क होने के बाद दोनों के बीच मित्रता हो गई डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक सेवानिवृत्त अधिकारी शीतल प्रसाद के बेटे का पारिवारिक विवाद बहादुरगढ़ चंडीगढ़ की अदालत में विचाराधीन है। ईशू फेसबुक पर प्रभावशाली लोगों के साथ फोटो पोस्ट करता था। फेसबुक के जरिए संपर्क होने के बाद दोनों में बातचीत और मित्रता हो गई।

इसी दौरान एक दिन शीतल प्रसाद ने ईशू को अपनी कानूनी समस्या बताई और कहा कि उन्हें मामले में किसी की मदद की जरूरत है। आरोप है कि ईशू ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उसकी कई जजों से अच्छी जान-पहचान है और वह न्यायिक मामले में मदद करा सकता है।

1.34 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए इसके बाद उसने न्यायिक अधिकारियों को रुपये देने के नाम पर शीतल प्रसाद से रकम लेनी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार जून 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 1.34 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। जब काम नहीं हुआ और पीड़ित ने अपने रुपये मांगे तो आरोपितों ने शीतल प्रसाद को बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जेल भिजवाने और पुलिस से गिरफ्तार कराने की धमकी देकर भी डराया।

ईशू ने अपने और अपनी मां के खातों के अलावा अन्य लोगों के खातों में भी रकम मंगवाई। पुलिस का कहना है कि रकम का इस्तेमाल बेटिंग एप पर क्वाइन खरीदकर जुआ खेलने में किया गया। मामले में पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच करते हुए ईशू को चौबेपुर क्षेत्र वाराणसी से गिरफ्तार किया। उसके पास घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुआ है।