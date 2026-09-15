हावड़ा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव, गजरौला-हापुड़ में नहीं रुकेगी ट्रेन; रेलवे ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन पर रेलवे के कार्यों का असर पड़ेगा। 17 सितंबर को हावड़ा से आनंदविहार जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

गाजियाबाद यार्ड में ओवरहेड तार में बदलाव से जुड़े कार्य के कारण ट्रेन को मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, टपरी और मेरठ सिटी होकर आनंदविहार भेजा जाएगा। मार्ग में बदलाव के कारण ट्रेन का गजरौला और हापुड़ स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।